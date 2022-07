Incendio al Factory, a fuoco il sottotetto: traffico rallentato

Questa mattina, 19 luglio, poco prima dell'una è scoppiato un incendio all'interno del casolare che ospita il Factory in via Fra Paolo Sarpi a Padova. Una porzione del sottotetto è andata a fuoco per cause ancora da accertare. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, la polizia locale che si è occupata di gestire il traffico, rallentato per permettere ai pompieri di spegnere le fiamme (immagini Nuove Tecniche)