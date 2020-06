Incendio a Padova: condominio di quattro piani evacuato. Una donna intossicata Foto

Incendio

Padova

intossicata la proprietaria

: condominio evacuato. Alle 9 di martedì 2 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Manara per l’incendio divampato al secondo piano di una palazzina di quattro: leggermente, evacuato a scopo cautelativo l’intero condominio.I pompieri accorsi con un’autopompa e l’autoscala e sette operatori, hanno prontamente spento le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’intero appartamento. Danneggiato dal rogo la sala pranzo oltre a danni da fumo all’intero appartamento. La donna che ha respirato del fumo è stata assistita dal personale del SUEM 118 e trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti. Portato in salvo anche un gatto che si trovava nell’appartamento.Sono in corso le operazioni di bonifica e il sopralluogo del personale dei vigili del fuoco per determinare le cause delle fiamme.