Casa a fuoco nella notte: pompieri subito in azione, nessun ferito

Alle 3:20 di domenica mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Dosso in località Sant’Andrea nel comune di Campodarsego per l’incendio divampato all’interno di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei pompieri accorse da Padova e con i volontari di Santa Giustina con due autopompe, un’autobotte e dodici operatori, hanno prontamente spento le fiamme, che hanno interessato più stanze al primo piano dell’alloggio. Danni da fumo all’intera abitazione.

Le cause dell’incendio, non potute accertate nell’immediatezza, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate all’alba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA