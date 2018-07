Pompiere salva la vicina di casa dall'incendio divampato in cucina

MONTEGROTTO - Se è salva e sta bene lo deve anche al suo vicino di casa: un vigile del fuoco che l'ha portata via. La donna, quando ha visto le fiamme, ha chiesto aiuto, ma il primo ad intervenire è stato un vigile del fuoco libero dal servizio, che abita nello stesso stabile. L'uomo ha allertato i soccorsi, ma immediatamente ha portato in salvo la donna ed è intervenuto spegnendo le fiamme. Entrambi hannoe sono stati poi portati all'ospedale.È successo intorno alle 12.30 inquando le fiamme hanno intaccato la cappa della cucina della donna intenta a cucinare. Il pronto intervento del pompiere ha fortemente limitato i danni, circoscritti alla sola cucina. I vigili del fuoco arrivati da Abano Terme hanno concluso l’intervento ripristinando le condizioni di sicurezza dell’appartamento. A scopo cautelativo la proprietaria e il vigile del fuoco sono stati portati in ospedale ad Abano Terme per aver inalato del fumo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.