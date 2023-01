Monselice. Scoppia un incendio, donna lievemente intossicata. L'appartamento è inagibile

MONSELICE - Un incendio è divampato in un appartamento nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 gennaio. Intorno alle 3.45 i vigili del fuoco si sono precipitati in via Torcello a Monselice. La donna che ci vive, una 53enne, è rimasta lievemente intossicata ed è stata accompagnata in ospedale. Il suo appartamento è stato dichiarato inagibile.