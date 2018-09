Capannone di un mobilificio avvolto dalle fiamme: pompieri in azione tutta la notte

CASALE DI SCODOSIA - Da ieri sera i vigili del fuoco sono impegnati a Casale di Scodosia per l'incendio di un mobilificio. Nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta. Le squadre dei pompieri arrivate da Padova, Este, Abano Terme, Legnago e Rovigo con dieci automezzi e ventisei operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo diffuso su gran parte del capannone di circa 1200 mq. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso. Le cause dell'incendio sono al vaglio del personale del NIAT (nucleo investigativo antincendio territoriale) dei vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA