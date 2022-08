Incendio in un mobilificio industriale: fiamme nel magazzino di 600 mq

CASALE DI SCODOSIA - Dalle 18 di oggi giovedì, 4 agosto, i vigili del fuoco sono impegnati in via Nogarole a Casale di Scodosia per l'incendio divampato all'interno di un mobilificio industriale: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Este, Padova, Abano Terme e Legnago con tre autopompe, 2 autobotti, un'autoscala e 17 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo ad evitare la propagazione alle altre attigue strutture. Le fiamme hanno coinvolto circa 600 mq di magazzino e sono state circoscritte dalle squadre. Sono ora in corso le operazioni di minuto spegnimento di tutti i focolai e l’accertamento delle cause da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.