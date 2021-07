Lozzo Atestino, a fuoco l'abitazione: salvata una donna e i suoi due cani

Lozzo Atestino - Poco dopo le 16 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giarre a Lozzo Atestino per l’incendio di un’abitazione: portata in salvo un’anziana e due cani. I pompieri arrivati da Este con 2 automezzi e 6 operatori sono entrati all’interno della casa portando fuori la signora 83enne, che è stata assistita sul posto dal personale sanitario del SUEM.



La donna ha poi rifiutato il ricovero. Il personale ha spento il principio d’incendio, di cui sono in corso le valutazioni per determinare le cause. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 19:30.