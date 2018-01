Appartamento distrutto dalle fiamme â€‹il 31 e auto fuori strada all'alba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGNARO - Nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio a Padova sono stati 21 gli interventi dei vigili del fuoco. Il più grave, alle 23.50 ain via borghetto dove unper cause ancora sconosciute, è andato completamente a. Nessun ferito. Si è verificato anche un incidente, sempre a Legnaro: una vettura è uscita autonomamente di strada, intorno alle 5.15. Il conducente è risultato positivo all alcoltest. Patente ritirata e mezzo sequestrato.