Incendio all'hotel Michelangelo: pronto l'intervento dei Vigili del fuoco

TEOLO - Alle 18.40 di oggi domenica, 25 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in località San Daniele a Teolo per un incendio divampato all’interno di alcuni locali del dismesso Hotel Michelangelo: nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta. I pompieri arrivato da Abano Terme hanno subito spento le fiamme che hanno interessato una stanza al primo piano con l’incendio di sedie, moquette e materiale vario. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Montegrotto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.