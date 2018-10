Fumo dal seminterrato dell'hotel Clienti tutti fuori a mezzanotte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ABANO TERME - Sembra uno scherzo ma non lo è affatto: è successo di nuovo, nella notte tra il due e il tre ottobre - intorno alla mezzanotte - un principio di incendio ha nuovamente colpito un hotel di Abano ( dopo quello che ha tirato giù dal letto 153 clienti dell'hotel Elvetia ), costringendo i clienti ad alzarsi e lasciare le proprie camere. Una cinquantina in tutto le persone fatte evacuare dal Park Hotel a causa di una asciugatrice che è andata in cortocircuito sprigionando una enorme quantità di fumo. Gli ospiti in gran parte anziani sono stati portati all’esterno e assistiti e controllati dal personale del suem 118 intervenuti con due ambulanze. Sul posto i vigili del fuoco di Abano e di Padova.pompieri intervenuti dal locale distaccamento e da Padova con tre squadre hanno spento l’incendio dell’asciugatrice, mentre altri operatori coadiuvavano l’evacuazione delle stanze dell’ala dell’albergo invasa dai fumi. Dopo un monitoraggio delle stanze le persone evacuate sono state fatte rientrare nei propri alloggi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.