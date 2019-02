Tremendo rogo in casa, ustionato un uomo e intossicata un'anziana

GROSSA DI GAZZO (PADOVA) - I vigili del fuoco ieri in tarda serata sono intervenuti a Grossa di Gazzo, nel P

dovano, per l'incendio di una casa rurale: ustionato un uomo, intossicata un'anziana. Tutti e tre i nuclei familiari presenti nell'edificio, prima dell'arrivo dei soccorsi sono usciti dalle abitazioni. I due feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 e trasferiti in ospedale. I vigili del fuoco accorsi da Cittadella e Padova con cinque automezzi e 16 operatori hanno circoscritto e spento le fiamme, che hanno interessato il primo e il secondo piano oltre il tetto. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.

