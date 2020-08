Furioso incendio impegna 14 vigili del fuoco: distrutte auto e attrezzi agricoli nel garage

PIOMBINO DESE - Un rogo ha impegnato a fondo i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare per ore per averne ragione. L'incendio si è sviluppato stamattina a Piombino Dese, in via Fossetta. Alle 10,30 la chiamata al pronto intervento 115 del comando provinciale di Padova, per l’incendio di un garage adibito a ricovero di mezzi agricoli. Oltre ai vigili del fuoco di Cittadella sono stati inviati sul posto anche i colleghi di Castelfranco Veneto e Mestre.



In totale sono stati impegnati per diverse ore, 14 operatori con sei mezzi. Fortunatamente nessun danno a persone. Importanti invece le conseguenze del rogo che ha danneggiato la costruzione di oltre 100 metri quadrati: sono state completamenteagricoli. Alla fine bonifica, valutazioni statiche e la ricerca della causa che ha dato origine alle fiamme.