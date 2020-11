Principio di incendio in Galleria Spagna: tanto fumo, nessun ferito

PADOVA - Principio di incendio in Galleria Spagna a Padova. Alle 13.45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in galleria all’interno di un locale contatore di un condominio: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi nell’immediatezza con un’autopompa, un’autoscala, un carro bombolare e nove operatori, hanno subito spento con un estintore le fiamme, che hanno provocato una notevole quantità di fumo, subito evacuata. Sul posto i tecnici della rete elettrica per il ripristino della fornitura elettrica e determinare le cause che hanno provocato il principio d’incendio. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

