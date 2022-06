Paura in serata a Padova: finestra e tapparelle di una casa vanno a fuoco

PADOVA - Intorno alle 20 di ieri, martedì 31 maggio, i vigili del fuoco sono partiti verso via Pioveghetto per un principio di incendio all'interno di una casa. Una finestra in legno e una tapparella stavano prendendo fuoco. I pompieri sono arrivati dalla sede centrale con un'autopompa, un'autobotte e sette operatori e si sono messi subito al lavoro. Dopo aver spento le fiamme hanno areato i locali e verificato che si potesse rientrare in sicurezza. Nessuno è rimasto intossicato o ferito. La causa del principio di incendio ancora non è chiara, sarà compito dei tecnici verificare cosa sia successo. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo le 22.30.