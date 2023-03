Due Carrare, scoppia un incendio all'alba: fiamme nell'appartamento, ferito l'inquilino

DUE CARRARE (PADOVA) - Incendio in un appartamento alle 5 di mattina del 15 marzo in via Galilei a Due Carrare, in provincia di Padova. I pompieri, avvertiti all'alba, hanno lavorato per tutta la mattina. L’incendio è scoppiato all’interno di un appartamento di una palazzina di due piani, l'inquilino è rimasto leggermente ustionato.

L'intero stabile, composto di 7 appartamenti, è stato evacuato. I vigili del fuoco arrivati da Padova e Abano Terme con due autopompe, due autobotti e 14 operatori coordinati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento della mansarda e del tetto, evitando un rogo generalizzato. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.