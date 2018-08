In fiamme due appartamenti, paura nel condominio. Incendi forse dolosi

PADOVA Mattina di paura, oggi 31 agosto, in via Bovetta a Padova, per l’incendio divampato all’interno di due appartamenti al piano rialzato di un condominio di 29 alloggi. Solo il tempestivo intervento dei pompieri, arrivati con tre automezzi, ha permesso di spegnere gli incendi nei due appartamenti posti sullo stesso pianerottolo, evitando l’estensione delle fiamme all’intera struttura.Bruciati nei due alloggi le camere da letto e i mobili. Il fumo ha invaso completamente il vano scala e alcuni condomini dei piani alti, rimasti all’interno degli appartamenti sono stati portati fuori dai vigili del fuoco facendo loro indossare il cappuccio ad aria a sovrapressione. Le squadre hanno provveduto con l’ausilio dei motoventilatori all’evacuazione del fumo, permettendo il rientro dei residenti all’interno degli appartamenti dopo circa due ore.I due alloggi sono al momento inagibili. Le cause dell’incendio, di cui non si esclude il dolo, sono al vaglio dei vigili del fuoco e della polizia di stato.