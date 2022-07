Scoppia l'incendio nella notte in una ditta: l'Arpav sta verificando se ci sono problemi di inquinamento ambientale

CONSELVE - Un carico di poliuretano depositato all'interno di un'azienda di Conselve è andato a fuoco. L'allarme è partito questa mattina, 9 luglio, intorno alle 5 quando una nube di fumo nero ha cominciato a levarsi su via III strada, sopra la Isokit. I vigili del fuoco sono intervenuti con 6 mezzi e 12 persone da Abano, Piove di Sacco e Padova. A prendere fuoco è stato del materiale che viene utilizzato per rivestire le celle frigorifere. Le operazioni sono terminate a metà mattinata. Tecnici dell'Arpav sono andati sul posto per verificare se possono esserci problemi di inquinamento ambientale.