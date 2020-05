A fuoco deposito edile: autocarro in fiamme, capannone invaso dal fumo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALBIGNASEGO - Durante la notte, poco dopo l'una, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Volta ad Albignasego per l’adibito a deposito di materiale edile. I pompieri intervenuti con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori hanno spento le, evitando il coinvolgimento di un vicino camioncino Fiat Daily e dell’intero capannone, comunque. Spente le fiamme, i pompieri hanno provveduto all’aerazione dei locali. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza del capannone sono terminate dopo circa un’ora e mezza.