Incendio al deposito di autobus della Busitalia, otto mezzi divorati dalle fiamme

PIAZZOLA SUL BRENTA - Un incendio scoppiato questa notte, 6 novembre, ad un deposito di bus della società Busitalia a Piazzola sul Brenta ha distrutto otto mezzi. Sul posto, in via Dante Alighieri, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione le fiamme sono partite da un autobus e hanno poi coinvolto i mezzi parcheggiati vicino. Sono comunque ancora in corso le verifiche per ricostruire l'esatta dinamica del rogo.