Rogo alla De Zuani Ecologia, incubo diossina: «Non mangiate frutta e ortaggi»

di Cesare Arcolini

SANT'ANGELO -nella frazione di Vigorovea di Sant'Angelo. L'incendio alla dittdel 27 maggio,. «Si tratta di un provvedimento cautelativo, non ci hanno segnalato emergenze particolari - ha spiegato il primo cittadino - ma in attesa degli esiti degli esami di Arpav legati alla diossina, preferiamo tutelarci». Nello specifico l'ordinanza prevede che nel raggio di un chilometro dalla sede dell'impianto andato a fuoco è vietato fino a nuovo ordine l'utilizzo a scopo alimentare di frutta e ortaggi coltivati nei campi. È Vietata inoltre la raccolta e l'utilizzo del foraggio ad uso animale nei prati dell'area individuata. È poi proibito il pascolo di animali ed è necessari o tenere i volatili ad uso alimentare negli usuali recinti.«Arpav - ha proseguito Mariano Salmaso - nell'immediatezza dei fatti ha effettuato le opportune analisi dell'aria e delle acque di spegnimento dell'incendio. Al momento non sono stati comunicati superamenti significativi dei limiti degli inquinanti in atmosfera. Tuttavia - ha concluso il sindaco - Arpav ha provveduto nelle ultime ore a effettuare campionamenti su terreni e orti di tutta la zona di Vigorovea e del resto del territorio al fine di valutare l'entità degli inquinanti in ricaduta nei giorni successivi all'incendio, i cui esiti saranno disponibili soltanto tra qualche giorno. Ebbene, in attesa dei verdetti mi sono sentito in dovere di tutelare la popolazione e mettere in guarda la gente su alcuni comportamenti che potrebbero essere potenzialmente a rischio»...