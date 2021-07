CAMPO SAN MARTINO - i carabinieri della stazione di Piazzola sul Brenta sono intervenuti in via Martiri della Libertà al civico 21 di Campo San Martino per un incendio divampato in un appartamento al terzo piano. A innescare il rogo un cortocircuito di un frigorifero. I locali, visti gli ingenti danni sono stati dichiarati inagibili. A spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'intera i vigili del fuoco di Cittadella.