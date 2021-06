Rogo in un condominio all'Arcella: due persone in ospedale

PADOVA - Dalle 8:30 circa i vigili del fuoco sono impegnati per un incendio all'Arcella: due persone finiscono in ospedale. Il rogo ha interessato un appartamento mansardato in centro a Padova. Due persone sono state ricoverate in ospedale per l'effetto dei fumi inalati. I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell'intero stabile subito evacuato. Le operazioni di soccorso sono state rese difficoltose per la presenza della linea di alimentazione del metrotram, che è stata disalimentata per la sicurezza degli operatori. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.