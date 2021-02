A fuoco 20 cassonetti e un'auto parcheggiata in piazza

PADOVA - La notte scorsa, poco prima delle 1.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Piazza Capitanio a Padova per l’incendio dell’isola dove sono posizionati i cassonetti dei rifiuti. I pompieri arrivati con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme, che hanno bruciato 20 cassonetti tra raccolta differenziata, umido e carta. Bruciato parzialmente un albero e danneggiata un’autovettura. Le cause delle fiamme al vaglio dei vigili del fuoco e della polizia di stato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. Sul posto anche personale dell’azienda APS di Padova per la rimozione dei rifiuti bruciati.

Ultimo aggiornamento: 09:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA