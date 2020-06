Incendio distrugge casetta in legno: pompieri al lavoro fino all'alba, salvate le abitazioni vicine

CARTURA - La notte scorsa, 13 giugno, poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Padova a Cartura per l’incendio di una casetta in legno che si è subito propagato ad una struttura di rimessa del vicino: nessuna persona è rimasta ferita.



Le squadre dei pompieri accorse da Abano, Padova e Piove di Sacco con quattordici operatori e sei automezzi antincendio hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a evitare la propagazione delle fiamme alle vicine abitazioni. Bruciata completamente la casetta in legno adibita a legnaia e ricovero attrezzatura edile e la struttura adiacente di un’altra proprietà, dove il rogo ha distrutto un trattore, un’auto, delle biciclette e altre masserizie. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica del luogo sono terminate poco prima dell’alba.

