Corto circuito e incendio nella notte, la casa a fuoco: morti madre e figlio Li hanno trovati a terra abbracciati

di Marina Lucchin

++ IN AGGIORNAMENTO ++

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Questa notte alle 2:30 pauroso e tragico incendio in una casa singola di due piani ain via Padova.A provocare il rogo, divampato al piano terra, è stato un corto circuito. La casa è stata invasa dal fumo e sono deceduti le due persone che dormivano all'interno: un uomo di 45 anni e l'anziana madre.Lui,, era disabile, ma ha tentato in tutti i modi di salvare la madre: i soccorritori hanno trovato i loro corpi abbracciati. I vicini hanno sentito le urla e i lamenti nella notte ed hanno dato subito l'allarme. La donna anziana è morta subito e il figlio, invece di provare a mettersi in salvo, si è steso al fianco tenendola stretta ed è morto dopo poco a sua volta intossicato