Ponterotto, a fuoco un'abitazione: uomo intossicato finisce all'ospedale

PADOVA - La notte scorsa, poco dopo le 2.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Via Vasco da Gama in località Ponterotto a Padova per l’incendio divampato all’interno di un’abitazione: un uomo rimasto intossicato dal fumo. I pompieri arrivati dalla centrale, hanno subito circoscritto le fiamme, che hanno interessato la parte giorno dell’abitazione andata gravemente danneggiata. L’uomo è stato assistito dal personale sanitario del Suem e portato in ospedale. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.