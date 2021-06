Incendio divampa in un capannone di smaltimento metalli: 500 metri quadri distrutti Foto

SAN PIETRO IN VIMINARIO (PADOVA) - Incendio divampato all’interno di un capannone di smaltimento e recupero metalli: nessuna persona è rimasta ferita. Il rogo si è sviluppato nella notte di sabato 26 giugno, 40 minuti dopo la mezzanotte, in via dell’Artigianato a San Pietro in Viminario. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

I pompieri accorsi da Este, Abano Terme, Padova con due autopompe, tre autobotti, il carro NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), una piccola pala meccanica e 20 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’azienda attigua. Interessati dalle fiamme circa 500 metri quadri di superficie del capannone. Sul posto anche il personale dell’Arpav.