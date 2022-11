Este. A fuoco cantiere edile: colonne di fumo si sollevano dai pannelli sintetici

ESTE - Incendio in quartiere Meggiaro: è andato a fuoco cantiere. Il fumo altissimo ha fatto pensare al peggio, ma non ci sono persone coinvolte. È accaduto verso le 10 di questa mattina, 9 novembre, quando per cause ancora da chiarire le fiamme sono divampate da una villetta di via Isabella d’Este, laterale di via Giovanni XXIII. Una zona del Meggiaro altamente popolosa, prevalentemente caratterizzata da case singole e bifamiliari vicine tra loro.

Le fiamme hanno interessato dei pannelli isolanti di materiale sintetico e altamente infiammabile. Subito si è levata una densa colonna di fumo scuro, che ha fatto temere i residenti della zona e del centro. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco di Este, che hanno domato le fiamme. Nel cantiere non c’erano operai e maestranze e non si sono registrati feriti o persone intossicate dal fumo.