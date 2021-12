Camper va a fuoco nel cortile di casa: anziano salvato dai vigili del fuoco

PONTE SAN NICOLO' - Il giorno di Natale, alle 9.15, vigili del fuoco sono intervenuti in Via Palermo a Ponte San Nicolò per l’incendio di un camper posto sotto una tettoia a ridosso dell’abitazione, utilizzata anche come deposito materiale edile e legname. I pompieri arrivati da Padova e Piove di Sacco con due autopompe, un’autobotte e 12 operatori, hanno attaccato l’incendio da due fronti, evitando l’estensione del rogo all’attigua abitazione, parzialmente invasa dal fumo.

Un anziano con difficolta motorie è rimasto in casa nel punto più distante dall’incendio in un luogo arieggiato ed è stato poi assistito dal personale sanitario del Suem intervenuto a scopo cautelativo. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica (il camper era sotto carica) sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 13:30