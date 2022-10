Camper a fuoco, scoppia la bombola di gpl, distrutta un'altra auto e danni al palazzo vicino

PADOVA - Paura questa notte alle 2:40 a Limena: i vigili del fuoco sono intervenuti in via Padova a causa dell'allarme per l’incendio di un camper che si è esteso anche ad un'auto parcheggiata vicino che è andata completamente distrutta: nessuna persona è fortunatamente rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Padova, hanno spento le fiamme dell’incendio già generalizzato del camper, dove all’interno di trovava anche una bombola di gpl che è scoppiata. Le fiamme hanno interessato anche la vicina auto, causando danni anche al condominio di fronte.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del posto sono terminate dopo circa due ore.