Rogo su un camion in autostrada: le balle di paglia prendono fuoco

MONSELICE/TERME EUGANEE - Incendio al carico di un camion che trasportava balle di paglia: i vigili del fuoco sono intervenuti oggi alle 15 in A1 tra i caselli di Monselice e Terme Euganee, in direzione Padova. L’autista del mezzo soltanto, dopo le diverse segnalazioni degli altri veicoli in transito, si è accorto dell’incendio sul cassone del camion e del carico che veniva disperso lungo l’autostrada.I pompieri accorsi da Este in primo intervento con i rinforzi delle autobotti di Padova e Rovigo, sono riusciti a spegnere le fiamme salvando il mezzo. Spenti anchea causa del carico disperso. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada. Nelle prime fasi di spegnimento. Al vaglio dei vigili del fuoco le cause che hanno innescato le fiamme. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore.