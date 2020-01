Paura sul bus degli studenti: principio d'incendio, ma l'autista fa scendere tutti

PADOVA - Un principio d'incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio nel vano motore di un autobus di Busitalia, che stava trasportando studenti, lungo la strada provinciale 91 a Ospedaletto Euganeo (Padova).



Ad accorgersi del fatto è stato l'autista dell'autosnodato, che ha fatto scendere gli studenti e chiamato i soccorsi. Le fiamme si sono sviluppate per probabili cause elettromeccaniche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Este (Padova) con due automezzi, e hanno subito spento il principio d'incendio evitandone la diffusione al resto del mezzo.



Sul posto anche i carabinieri, per i rilievi.