Rogo di baracche tra le case, i pompieri scongiurano danni all'abitazione

BORGO VENETO - Alle 10.30 dI oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Caporala nel comune di Borgo Veneto, in località Saletto, per l’incendio di alcune baracche nel cortile di un’abitazione. I pompieri arrivati da Este, Abano e Padova, con tre autopompe e due autobotti e tredici operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere il rogo e evitando il coinvolgimento dell’abitazione e di altri annessi delle abitazioni vicine.



Tutto il contenuto degli oltre 300 metri quadri dei ricoveri è andato completamente bruciato. Le operazioni di bonifica sono state eseguite anche con l’ausilio di un ragno meccanico di un camion. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso vigili sono terminate dopo le 16. © RIPRODUZIONE RISERVATA