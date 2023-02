Incendio idistrugge azienda di lavorazione del vetro: brucia capannone di 800 mq

BAGNOLI DI SOPRA - Da poco dopo le 14.40, di oggi sabato 18 febbraio, i vigili del fuoco stanno operando in Via dell’Artigianato a Bagnoli di Sopra per l’incendio di un’azienda di lavorazione vetro: nessuna persona è rimasta ferita. Un’alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo visibile da grande distanza. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Piove di Sacco, Padova, Abano Terme, Rovigo con tre autopompe, due autobotti, un’autoscala e ventuno operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo, già completamente generalizzato all’intera struttura di circa 800 mq. Il tetto dell’edificio è crollato. L’incendio è ora sotto controllo e si sta procedendo al completo spegnimento. Le cause delle fiamme non sono al momento note e sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.