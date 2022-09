Pneumatici in fiamme, camion costretto a fermarsi lungo l'autostrada A4

PADOVA - Ha visto il fumo e si è fermato appena in tempo. Attimi di paura lungo l'autostrada A4 tra gli svincoli di Padova Est e Ovest questa mattina, 12 settembre, poco dopo le 11 per un principio di incendio. L'autista del mezzo pesante stava guidando quando si è accorto che del fumo saliva dal rimorchio. In fretta e furia ha accostato sulla corsia di emergenza ed è riuscito a staccare la motrice prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, così che l'incendio non coinvolgesse la motrice.

I pompieri hanno spento le fiamme che hanno coinvolto pneumatici e telone, probabilmente dovute al blocco delle ganasce. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un'ora.