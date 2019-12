© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Auto completamente divorata dalle fiamme nella notte del 27 dicembre, intorno alle 3 , in via Crescini a Padova. I pompieri, arrivati dalla sede centrale con due automezzi, hanno spento l'incendio della vettura, alimentata a benzina, andata completamente distrutta. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora, sul posto anche la polizia di stato.