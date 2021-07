In fiamme l'auto alimentata a Gpl, l'esplosione a ridosso di una palazzina

BRUGINE - Panico questa notte, 6 luglio, per l'esplosione di un'auto alimentata a Gpl parcheggiata a ridosso di una palazzina. Attorno alle 2.45 i vigili del fuoco sono intervenuti in via IV Novembre a Brugine per l’incendio di un’auto e nel rogo fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Piove di Sacco con due automezzi e 5 operatori, hanno spento il rogo della vettura alimentata a Gpl che era ormai completamente avvolta dalle fiamme. La rapidità dell'operazione ha evitato il coinvolgimento dell’attigua abitazione. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.