Fiat Panda prende fuoco in garage nella notte: evacuato tutto il condominio Foto

PADOVA - Alle 3 di questa notte è scattato l'allarme e i vigili del fuoco sono intervenuti in via Montebello a Montemerlo di Cervarese Santa Croce per l’incendio di un’auto: fumo e calore danneggiano l’appartamento attiguo. I pompieri arrivati da Abano Terme con un’autopompa, un’autobotte e 5 operatori, hanno spento le fiamme, che oltre a bruciare la Fiat Panda hanno danneggiato l’edificio di tre piani. Scattata l'evacuazione prima dell'arrivo dei soccorsi.

A causa dei danni da fumi e del danneggiamento dei serramenti e dell'impianto elettrico una famiglia di 4 persone non ha potuto fare rientro in un appartamento al piano terra.

Le cause dell’incendio dell’auto di probabile natura elettro-meccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore e mezza, dopo il rientro delle famiglie negli appartamenti.

