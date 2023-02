Paura in serata a Campo San Martino, auto avvolta dalle fiamme: possibile guasto meccanico

CAMPO SAN MARTINO - Domenica 19 febbraio, intorno alle 22, i vigili del fuoco sono stati chiamati per un'auto che andava a fuoco. Il mezzo si trovava in via Capitelbello a Campo San Martino, a bordo non c'era nessuno. I pompieri sono arrivati da Cittadella con due mezzi antincendio e hanno domato le fiamme. L'auto è completamente distrutta. Si pensa che la causa dell'incendio sia dovuta a un guasto meccanico. Le operazioni sono terminate dopo circa un'ora e mezza.