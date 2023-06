Monselice, va in fiamme vecchia Bmw. Illeso il conducente, ma l'alta colonna di fumo spaventa i residenti

MONSELICE - Molta paura nella città della Rocca, dove nel tardi pomeriggio di oggi, mercoledì 21 giugno, si è verificato l'incendio di un'automobile. Si trattava di un'auto aziendale, una Bmw con 450mila chilometri alle spalle.

Pochi i dubbi sul fatto che la macchina abbia preso fuoco autonomamente.

Il fatto è avvenuto alle 19.45 in via Emilia, nella zona industriale cittadina. Molti i residenti allarmati dall'alta colonna di fumo nero levatasi in conseguenza dell'incendio. Su segnalazione, sono giunti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Este, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e ripristinare il fondo stradale. Per fortuna, il conducente del mezzo, un uomo di nazionalità italiana, non ha riportato conseguenze.