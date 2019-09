Fiamme sulla Padova-Bologna, una Bmw s'incendia: divorata dal fuoco

MONSELICE - Poco prima delle 13:30, circa un chilometro dopo il casello di Monselice in direzione Bologna. Il conducente, mentre percorreva l’autostrada, si è accorto che qualcosa non andava e ha accostato scendendo dall’auto che andava a fuoco.I pompieri arrivati da Este, hanno spento le fiamme dell Bmw andata completamente distrutta. Sul posto gli ausiliari dell’autostrada e la Polstrada. Secondo i primi accertamentio dei vigili del fuoco, le cause dell'incendio sono elettromeccaniche.