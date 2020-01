Fiamme nel negozio al piano terra: palazzina evacuata all'alba Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA -alle sei e mezza di mattina all', quartiere di Padova: le fiamme si sono sviluppate all'interno di undi ortofrutta, in via Avanzo. La palazzina è stata evacuata da polizia e vigili del fuoco. I residenti si sono quindi trovati in strada al freddo ad aspettare che le operazioni fossero concluse.Inizialmente non era stato escluso l'atto doloso, tuttavia ulteriori accertamenti hanno fatto capire che l'incendio era stato scatenato dal cortocircuito di un frigorifero. I residenti evacuati sono tutti potuti rientrare. Un anziano è stato ossigenato dopo aver uinalato fumo.