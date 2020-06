Incendio in appartamento al terzo piano: tre persone respirano fumo, ricoverate

PADOVA - Dalle 19.20, i vigili del fuoco stanno operando in Via Tripoli a Padova per l’incendio di un appartamento al terzo e ultimo piano di una palazzina: tre persone sono state evacuate con l’autoscala e attraverso le scale e prese in cura dai sanitari per aver respirato del fumo. I vigili del fuoco arrivati con due autopompe, l’autoscala, un cestello tridimensionale, il carro bombolare e successivamente con il rinforzo della squadra di Abano Terme con oltre 20 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno circoscritto e spento il rogo, che ha completamente distrutto l’appartamento.



I pompieri della prima partenza entrati per primi nell'appartamento prospicente a quello dell'incendio invaso dal fumo, hanno prima individuato una signora anziana portandola nel poggiolo esterno e poi il marito, che si trovava in un'altra stanza completamente invasa dal fumo. I due anziani sono stati poi evacuati con l'autoscala, mentre il proprietario dell'appartamento da dove è divampato l'incendio è stato evacuato attraverso le scale. Tutti e tre sono stati trasferiti in ospedale. L'intervento in forze delle squadre dei vigili del fuoco ha scongiurato l'estensione dell'incendio all'intera palazzina. Sono ora in corso le operazioni di raffreddamento e il sopralluogo per determinare le cause dell'incendio.