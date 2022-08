Incendio nell'allevamento di tacchini a Este: a fuoco il tetto della struttura

ESTE - I poveri tacchini sono quasi finiti arrosto. Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, 12 agosto, all'interno di un allevamento di tacchini in via Riva di Fiume a Este. Le fiamme hanno divorato il tetto della struttura e i pennuti hanno rischiato grosso. I vigili del fuoco sono accorsi per domare l'incendio e ora non resta che fare la conta dei danni.