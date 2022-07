Incendio in abitazione, seminterrato danneggiato, evitato il peggio

ABANO TERME - Alle 13.40 di oggi 16 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ponte della Fabbrica in località Giarre ad Abano Terme per l’incendio di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dal locale distaccamento e Padova con un’autopompa, due autobotti e 7 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando un incendio generalizzato. Le fiamme hanno danneggiato il seminterrato con la rottura del laterizio del soffitto, oltre danni da fumo a tutta la casa. Interdetto l’utilizzo dei locali fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.