Paura in centro: fiamme sul poggiolo di una casa, danni anche al piano superiore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ABANO - Stamani alle 8.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Carota adper l’incendio divampato sul poggiolo di una casa. I pompieri - accorsi dal locale distaccamento - hanno spento le fiamme, che hanno bruciato il materiale depositato nel balcone oltre aver fatto saltare i vetri dei serramenti.Danni da fumo anche nell’appartamento del piano superiore oltre alla facciata del condominio. Al momento dell’incendio nessuna persona era presente in casa.Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.