Le fiamme aggrediscono 4 mila metri quadri di vegetazione: pompieri al lavoro per quattro ore

ARQUÀ PETRARCA - Quattromila metri quadri di vegetazione andata a fuoco. L'incendio è scoppiato questa mattina, 28 giugno, poco dopo le 9 in via Fontanelle ad Arquà Petrarca, sul colle Montirone. I vigili del fuoco, arrivati da Abano e da Padova con due autopompe, due autobotti e 12 operatori, hanno spento le fiamme che hanno aggredito 4 mila metri quadri di vegetazione. Per un soffio una casa non è rimasta coinvolta. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei tecnici della squadra intervenuta che ha lavorato fino alle 13.