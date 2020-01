La lunga notte degli incendi, preso il piromane: non dice nulla sul perché

PADOVA - La polizia ha arrestato il presunto piromane M.C., 46 anni, di Galliera Veneta. Ieri sera l'uomo avrebbe incendiato prima un bidone dei rifiuti in via Triesti, poi un cestino lungo la passeggiata Miolati e infine uno scooter Yamaha 125 in via Alessi. Spostatosi più verso il centro, l'uomo ha incendiato altri due cestini in via Zabarella e ha tiraqto un pugno sfondando lo specchietto laterale di una hunday in sosta. La polizia, infine, l'ha fermato in piazza dei Signori, in base all'identikit fatto da alcuni testimoni cher hanno contattato il 113. Addosso gli hanno trovato un accendino e della carta igienica usata come innesco. Non ha spiegato il motivo del gesto. © RIPRODUZIONE RISERVATA