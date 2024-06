PADOVA - Il tema è migliorare la mobilità sostenibile. I fondi sono quelli europei del progetto "NextGenerationUe". E l'occasione è unica: sistemare le ciclabili, soprattutto quella di Il tema è migliorare la mobilità sostenibile. I fondi sono quelli europei del progetto "NextGenerationUe". E l'occasione è unica: sistemare le ciclabili, soprattutto quella di via Goito , allestendo un percorso protetto per le bici sia una direzione che nell'altra. E allo stesso tempo sostituire la passerella sul Tronco Maestro, il ponte che collega la Sacra Famiglia Città Giardino che ormai non è più a norma di circolazione e mostra il segno degli anni.

PISTA SICURA

LA PASSERELLA

MICALIZZI

L'intervento è stato illustrato ieri, 8 maggio, dall'. Costoche andranno sia per la costruzione della ciclabile per 1,3 chilometri lungo via Goito (allargando il marciapiede dal lato del fiume) che per la nuova infrastruttura in acciaio. Sono inseriti nel progetto Bicipolitana, il collegamento fra il centro e i quartieri, con piste ciclabili e percorsi dedicati tramite un anello che corre intorno le mura. Il progetto è diviso in più zone questa si chiama "Bicipolitana mura sud Bassanello-Mandria" e riguarda la mobilità ciclabile e pedonale di via Goito, via M. Polo-S. Pio X, ponte Sostegno, ponte Scaricatore, ponte Isonzo e dell'infrastruttura di passaggio tra via Goito e via S. Pio X, la passerella appunto.Alla fine otterremo circa due chilometri di strade urbane di quartiere con piste ciclabili contigue ai percorsi pedonali esistenti, monodirezionali da entrambi i lati della strada, senza restringimenti delle carreggiate stradali.La passerella di via Goito non è un ponte qualsiasi. Dal 1956 l'hanno percorsa migliaia di volte i residenti che vanno dal Basso Isonzo attraverso la Sacra Famiglia per Città Giardino. Lega talmente tanto territorio che la sua presenza nell'immaginario collettivo è quasi un passaggio sentimentale perché da lì si può passeggiare lungo le mura del 500 arrivare al bastione Alicorno ma anche puntare senza traffico al Bassanello o alla Madonna Pellegrina. Ebbene nei prossimi giorni sparirà.«In Giunta è stato approvato il progetto esecutivo per una nuova infrastruttura in acciaio corten disegnata dall'architetto Andrea Sardena - dice l'assessore - L'attuale passerella non risponde più alle norme del codice della strada ed ha già subìto importanti manutenzioni che però non possono lenire i segni del tempo». L'inserimento di ulteriori elementi di rinforzo competerebbe lo snaturamento dell'aspetto estetico. «Perciò la ditta Zara che si è aggiudicata i lavori entro giugno comincerà lo smontaggio e tempo un anno dovremmo vedere posizionata quella nuova».«È stato un lavoro molto complesso - continua - All'inizio volevamo costruirla a fianco rispetto a quella attuale - ma si entra nelle Mura del 500 e la Soprintendenza ha imposto di non allargare la breccia per non intaccare l'integrità della cinta attuale. Questa la ragione per cui vedremo una forma più larga al centro e più affusolata agli ingressi. Non solo: andranno eliminati i piloni attuali di appoggio e il sostegno dalla parte delle Mura avverrà con un pilone unico che sosterrà il peso tanto che la passerella alla fine appoggerà delicatamente sulla zona storica».Infine l'idea di avere una scansione 3D della passerella di via Goito è stata proposta proprio dall'associazione Archivio Romaro per avere la possibilità di sviluppare in un prossimo futuro un progetto di realtà virtuale e/o aumentata. In questo modo si potrà preservare, almeno in parte, questa importante testimonianza storica che tra due anni sarebbe stata automaticamente protetta dalla demolizione, così come auspicato dall'associazione.